Sivasspor\'da Transfer Tahtası Açılıyor

16.01.2026 14:43
Başkan Burak Özçoban, transfer yasağını açmak için çabalarının son aşamaya geldiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un kulüp başkanı Burak Özçoban, gelecek hafta transfer tahtasını açacaklarını söyledi.

Özçoban, 4 Eylül Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Sivasspor'un devre arası transfer yapmasına engel olan transfer yasağı ile ilgili son aşamaya geldiklerini belirtti.

Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle çok mesai harcadıklarını, çok uğraştıklarını dile getiren Özçoban, özellikle şehrin büyüklerine kulüp ve Sivas halkı adına teşekkür etti.

Özçoban, bu süreçte AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, eski yöneticiler Mecnun Otyakmaz, Erdal Sarılar ve Bahattin Eken'den destek gördüklerini dile getirerek, "Bu haftadan itibaren dosyaları çözmeye başladık. Önümüzdeki hafta transfer tahtasını açacağız, transferlerimizi yapacağız ve Sivasspor'u hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen bütün uğraşı vereceğiz." dedi.

Transfer için bazı oyuncularla görüşme halinde olduklarını anlatan Özçoban, "Rey Manaj, Faysal Fajr gibi oyuncularla bizzat görüştüm. Havalimanında futbolcuyu görmeden transfere inanmıyorum çünkü çok o değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki merak ediliyor ama şu anda bile ismini zikretmek transferi zora sokabiliyor." şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili de konuşan Özçoban, "Biliyorsunuz bir karar verilecek. Daha sonra bir savunma istenilecek. Şu anda bir şey diyemiyoruz. Cezasının ne kadar olacağı bizim için önemli. Bu sene bir de böyle olumsuzluklarla uğraştık." ifadelerini kullandı.

Özçoban, kulübü sezon sonuna kadar en iyi şekilde yönetmek için çaba göstereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sivasspor'un isminin geçtiği her yerde her zaman hedef en yukarıdır. Sezon sonu için şu anda bizim tek hedefimiz takımı layık olduğu yere getirip, mali yapıyı da düzeltip mayıs ayındaki kongreye hazırlamak. Yönetim olarak tek düşüncemiz bu ama ne acıdır ki bizim hala sırt sponsorumuz yok. Şehir dışında, yurt dışında bu kadar Sivaslı varken bir kişi gelip de ya ben sponsor olayım demiyor. Süper Lig'deyken arkamızdan koşuyorlardı. Allah bize tekrar Süper Lig'i nasip eder, inşallah tekrar çıkarız. Bu sefer de o kişilerle farklı görüşürüz."

Kaynak: AA

