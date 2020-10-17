Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ziya Erdal , 60. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Fayçal Fajr kaydetti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan ve Avrupa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor , deplasmanda Kayserispor 'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

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