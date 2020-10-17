Sivasspor'dan galibiyet pozu! - Son Dakika

Sivasspor'dan galibiyet pozu!

17.10.2020 19:06
Sivasspor'dan galibiyet pozu!, System.String[]

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

Süper Lig'in 5. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızı-beyazlılar maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Ziya Erdal, 60. dakikada Mustapha Yatabare ve 83. dakikada Fayçal Fajr kaydetti. Ligdeki ikinci galibiyetini alan ve Avrupa maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Kayserispor maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan galibiyet pozu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(İHA)

Sivasspor'dan galibiyet pozu!

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'dan galibiyet pozu! - Son Dakika Spor

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