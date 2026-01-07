Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması

Sivasspor\'dan Rey Manaj Açıklaması
07.01.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik Direktör Altıparmak, Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı takımda görmek istediklerini belirtti.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı takımda görmek istediğini söyleyerek, "Rey Manaj'ı çok fazla istiyoruz. Manaj'ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin ikinci yarının ilk 4 maçına mutlak kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Hafta sonu ligin ikinci yarısına başlayacağız. Ligin ilk devrelerinin sonlarına doğru da iyi bir hava yakaladık, bir çıkışımız oldu. İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Özellikle sahamızda oynayacağımız Erzurumspor FK maçıyla başlayacağımız ve 4 maçın 3'ünün içeride olduğu ayrıca üst taraftaki takımlarla oynayacağımız maçlarla başlayacağız. Bu bizim için inşallah kazandığımız zaman avantaja dönecek. Bir hedefimiz var, o hedef doğrultusunda kiminle nerede oynarsak oynayalım amacımız kazanmak. Erzurumspor maçı da bu maçlardan birisi" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Hafta sonu Erzurumspor FK ile oynayacakları maçı değerlendiren Altıparmak, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Puan olarak bizden üst taraftarlar ama biz saha avantajımızı kullanıp, inşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Taraftarımızı daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. İlk yarının sonlarına doğru gerçekten bizi destekleyen müthiş bir taraftar grubumuz vardı. İnşallah bunu daha da artıracağız. Biz zaten kazanmaya başladığımızda da herkesin maça geleceğini düşünüyoruz ama bu hafta her zamankinden daha fazla taraftara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Rey Manaj'ı takımda görmek isterim"

Transfer yasağı ve Arnavut futbolcu Rey Manaj'ın transfer durumuyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Şu anda transferin açılmasıyla alakalı dosyaların hepsiyle tek tek görüşülüyor. Sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah bu durum 3-5 gün içerisinde bitecek. İnşallah önümüzdeki hafta bu transfer tahtası açılacak. Biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız. Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmek istiyoruz ama onun da bir kulübü var. Kulübüyle alakalı durumlar nasıl olur bilmiyoruz ama biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak. Açtıktan sonra da diğer transferlerle alakalı bilgilendirmeyi paylaşacağız" diye cevap verdi.

"Kafaları karıştırmaya gerek yok"

"Transfer çalışmaları ile ilgili hangi mevkilere, kaç oyuncu alınacak?" şeklindeki soruya ise Mehmet Altıparmak, "Şu anda bununla alakalı konuşmuyoruz. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Biz bu takımla maç oynayacağız transfer tahtası henüz açılmadığı için onun için şuanda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" dedi.

"İlk defa tam takımız"

Son olarak takımda eksik ve sakat futbolcunun olmadığını aktaran Altıparmak, "Belki de biz geldiğimizden beri ilk defa sadece Kerem Atakan Kesgin hariç tam kadro antrenman yapacağız. İlk defa tam takımız. Bu da bizi fazlasıyla sevindiriyor. Şu anda tam takım olarak antrenmanımıza çıkıyoruz. Kerem Atakan da herhalde 10 gün içinde bize katılır" şeklinde konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık, 1 buçuk saat sürdü. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Sivasspor, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:34:16. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor'dan Rey Manaj Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.