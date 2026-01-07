Sivasspor\'dan Rey Manaj Açıklaması

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Arnavut futbolcu Rey Manaj'ı takımda görmek istediğini söyleyerek, "Rey Manaj'ı çok fazla istiyoruz. Manaj'ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin ikinci yarının ilk 4 maçına mutlak kazanmak için çıkacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan Altıparmak, "Hafta sonu ligin ikinci yarısına başlayacağız. Ligin ilk devrelerinin sonlarına doğru da iyi bir hava yakaladık, bir çıkışımız oldu. İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Özellikle sahamızda oynayacağımız Erzurumspor FK maçıyla başlayacağımız ve 4 maçın 3'ünün içeride olduğu ayrıca üst taraftaki takımlarla oynayacağımız maçlarla başlayacağız. Bu bizim için inşallah kazandığımız zaman avantaja dönecek. Bir hedefimiz var, o hedef doğrultusunda kiminle nerede oynarsak oynayalım amacımız kazanmak. Erzurumspor maçı da bu maçlardan birisi" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi bir takıma karşı oynayacağız"

Hafta sonu Erzurumspor FK ile oynayacakları maçı değerlendiren Altıparmak, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Puan olarak bizden üst taraftarlar ama biz saha avantajımızı kullanıp, inşallah kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz ve kalitemiz var. Taraftarımızı daha fazla yanımızda görmek istiyoruz. İlk yarının sonlarına doğru gerçekten bizi destekleyen müthiş bir taraftar grubumuz vardı. İnşallah bunu daha da artıracağız. Biz zaten kazanmaya başladığımızda da herkesin maça geleceğini düşünüyoruz ama bu hafta her zamankinden daha fazla taraftara ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Rey Manaj'ı takımda görmek isterim"

Transfer yasağı ve Arnavut futbolcu Rey Manaj'ın transfer durumuyla ilgili sorulan soruya deneyimli teknik adam, "Şu anda transferin açılmasıyla alakalı dosyaların hepsiyle tek tek görüşülüyor. Sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah bu durum 3-5 gün içerisinde bitecek. İnşallah önümüzdeki hafta bu transfer tahtası açılacak. Biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız. Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmek istiyoruz ama onun da bir kulübü var. Kulübüyle alakalı durumlar nasıl olur bilmiyoruz ama biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımda görmek ister. Gerçekten çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak. Açtıktan sonra da diğer transferlerle alakalı bilgilendirmeyi paylaşacağız" diye cevap verdi.

"Kafaları karıştırmaya gerek yok"

"Transfer çalışmaları ile ilgili hangi mevkilere, kaç oyuncu alınacak?" şeklindeki soruya ise Mehmet Altıparmak, "Şu anda bununla alakalı konuşmuyoruz. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. Biz bu takımla maç oynayacağız transfer tahtası henüz açılmadığı için onun için şuanda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" dedi.

"İlk defa tam takımız"

Son olarak takımda eksik ve sakat futbolcunun olmadığını aktaran Altıparmak, "Belki de biz geldiğimizden beri ilk defa sadece Kerem Atakan Kesgin hariç tam kadro antrenman yapacağız. İlk defa tam takımız. Bu da bizi fazlasıyla sevindiriyor. Şu anda tam takım olarak antrenmanımıza çıkıyoruz. Kerem Atakan da herhalde 10 gün içinde bize katılır" şeklinde konuştu.

Çalışmalar sürüyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık, 1 buçuk saat sürdü. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS