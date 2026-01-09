Sivasspor Erzurumspor\'a Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.

Özbelsan Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.