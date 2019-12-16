Sivasspor - Fenerbahçe maçından öğrendiğimiz 5 gerçek

İşte o maddeler...



1- KRUSE ÇOK KÖTÜYDÜ



FENERBAHÇE taraftarları ondan çok şey bekliyordu ama o kötü performansı ve kaçırdıklarıyla saç baş yoldurdu. Dün tartışmasız sahanın en etkisiz oyuncusu olan Kruse, bir de gol kaçırdı.



2- ERSUN YANAL MAÇ ÇEViREMiYOR



YANAL, kötü giden maçı değiştirmek için 2-0'ı bekledi. Ama yine de maçı çevirecek hamleleri yapamadı. Halbuki Emre ve Kruse'nin çok önce çıkması gerekirdi.



3- FERDİ'DE DE GEÇ KALDI



KÖTÜ giden bir orta sahada Emre Belözoğlu'nun yerine Ferdi ile ikinci yarıya başlanmalıydı. Ozan'ı ortaya çekip Ferdi ile daha etkili olunabilirdi. Yanal, Ferdi'yi aldı ama bunda da geç kaldı.



4- TEBRiKLER RIZA HOCA'YA



BU sezonun kuşkusuz en iyi iş yapan isimlerinin başında Rıza Çalımbay geliyor. Sivasspor'a oynattığı akıl dolu ve etkili futbol için alkışlar Rıza Hoca'ya.



5- SİVAS'IN HIZINI KESEMEDİ



İLK yarı sonuç olarak değil, taktik olarak da yenildi Fenerbahçe. Kaleye o kadar hızlı ve rahat geldiler ki, attıkları kadar da kaçırdılar. Yanal, bu taktiğe karşı önlem alamadı.



