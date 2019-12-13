Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor

6 saat önce

Süper Lig lideri DG Sivasspor, 15. haftada evinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.

Sivasspor, Fenerbahçe'ye hazırlanıyor, System.String[]

Süper Lig lideri DG Sivasspor, 15. haftada evinde karşılaşacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti.


Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman açma-germe hareketleri ile devam etti. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Antrenmanda sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka yer almadı.


Sivasspor, yarın yapacağı idmanın ardından Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.


Halkoyunları ekibinden moral ziyareti


Diğer yandan antrenman öncesi Sivas Kazım Karabekir Paşa İlk ve Ortaokulu, Sivasspor'a moral ziyaretinde bulundu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla bir araya gelen okulun halk oyunları ekibi, takıma Fenerbahçe maçı için başarılar dileyerek çiçek takdim etti. - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:51 Kaynak: İHA
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