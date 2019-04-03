Sivasspor, Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Etti
2 saat önce
DEMİR Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.
DEMİR Grup Sivasspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor
maçının hazırlıklarına devam etti. Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon ile pas çalışması yapan kırmızı beyazlılar, idmanı çift kale maçla sonlandırdı. Takım kaptanı Ziya Erdal
ile golcü oyuncu Muhammet Demir
hafif sakatlıklarından dolayı takımdan ayrı çalıştı. Antrenmanı ziyaret eden Sosyal Güvenlik Kurumu
Sivas İl Müdürü Kadir Boztepe
ve kurum çalışanları futbolculara ve teknik heyete Kayserispor maçında başarı dileyerek tatlı ikram etti. - Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:20 Kaynak: DHA
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