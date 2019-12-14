Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de ürküten tablo - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de ürküten tablo - Son Dakika Spor

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de ürküten tablo

6 saat önce

Fenerbahçe'de, lider Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın dış saha karnesi dikkat çekiyor.

Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe'de ürküten tablo, System.String[]

Fenerbahçe'de, lider Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın dış saha karnesi dikkat çekiyor. Fenerbahçe'yi 2014'te Nisan ayında şampiyon yapan Yanal, ikinci döneminde deplasmandaki etkili performansını mumla arıyor. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında toplam 66 lig maçına çıktı. Bu süreçte 12 mağlubiyet tadan Yanal, bu mağlubiyetlerin 11'ini deplasmanda aldı.


SADECE 13 GALİBİYETİ VAR


33 deplasmanda sadece 13 galibiyet (% 39 kazanma oranı) alabilen Yanal, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile tam 20 maçta puan kaybetti. 2013-14'te 17 deplasmanda 9 galibiyet alan Yanal, kazanma yüzdesini 50'nin üzerinde tuttu. Ancak ikinci döneminde 16 deplasmanda alınan 4 galibiyet ile yüzde 25 kazanma oranı elde etti. Yanal'ın deplasman performansı neredeyse yarı yarıya düştü.


MEVLÜT ERDİNÇ FORMAYA ADAY!


Fenerbahçe'ye Mevlüt Erdinç'ten sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli golcüsü sakatlığını tamamen atlattı ve dün takımla idmana katıldı. Mevlüt'ün Sivasspor kafilesinde yer alacağı ancak Vedat'ın alternatifi olarak kulübede yer alacağı bildirildi. F. Bahçe formasıyla ligde dört maçta 39 dakika, kupada ise 1 maçta 90 dakika oynayan Mevlüt Erdinç gol ve asist üretemedi. Tecrübeli futbolcunun ligde henüz şutu da bulunmuyor.


DİRAR OLMAZSA OLMAZ


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor maçında cezası sona eren Nabil Dirar'dan vazgeçmeyecek. Faslı futbolcuyu mutlaka 11'de kullanacak olan Yanal, diğer formalar için henüz kararını vermedi. Orta alanda Emre, Gustavo ve Ozan'ın yeri garanti, Tolga ise yedek. Yanal'ın orta sahadaki rekabetten dolayı Kruse'yi maça solda başlatıp, Garry Rodrigues'i kulübede tutma seçeneğini düşündüğü gelen bilgiler arasında. (Sabah)


Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:52 
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