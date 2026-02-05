Sivasspor Sarıyer Maçına Hazır

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, taktik oyunla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın sabah hava yoluyla İstanbul'a gidecek, kampa girerek maç saatini bekleyecek.

SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaşacak.