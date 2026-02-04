Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, idmanı turnuva maçlarıyla tamamladı.
Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Sarıyer maçının hazırlıklarını sürdürecek.
SMS Grup Sarıyer ile Özbelsan Sivasspor, 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşacak.
Sivasspor Sarıyer Maçına Hazırlanıyor
