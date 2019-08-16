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Sivasspor sezona kötü başlıyor

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında üç büyüklerden Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Sivasspor sezona kötü başlıyor, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında üç büyüklerden Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı ekibin tarihindeki açılış maçlarına bakıldığında ortaya iyi sonuçların çıkmadığı görülüyor. DG Sivasspor için lig perdesi yarın evinde oynayacağı Beşiktaş mücadelesi ile açılıyor. Kırmızı-beyazlı takım lig tarihinde çıktığı 50 açılış maçında 16 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi yaşadı. Sivasspor, geçtiğimiz sezon açılış maçını kazanmasını bildi. Geçen sezon başında Alanyaspor'u evinde 1-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip, lige galibiyetle başlamıştı. Yiğidolar'a galibiyeti getiren golü 84. dakikada genç oyuncu Emre Kılınç kaydetmişti.
15 MAÇTA GOL ATAMADI Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 35'inde gol atan Sivasspor, buna karşın 15 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı. Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 61 gol kaydeden kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 63 gole engel olamadı. Yiğidolar 2016-2017 sezonunda Boluspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak deplasmandaki en kötü açılış maçını yapmıştı. Sivasspor'un, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
1967-1968: Sivasspor-Boluspor 0-0 1968-1969: Zonguldakspor-Sivasspor 1-1 1969-1970: Zonguldakspor-Sivasspor 1-0 1970-1971: Sivasspor- Adana Demir 1-1 1971-1972: Aydınspor-Sivasspor 0-1 1972-1973: Sivasspor-Feriköy 3-0 1973-1974: Sivasspor-Kütahyaspor 1-0 1974-1975: Tirespor-Sivasspor 1-0 1975-1976: Sivasspor- Sakaryaspor 0-1 1976-1977: Konyaspor-Sivasspor 3-0 1977-1978: Turanspor-Sivasspor 3-1 1978-1979: Aydınspor-Sivasspor 2-0 1979-1980: Erzurumspor-Sivasspor 2-1 1980-1981: Erzincanspor-Sivasspor 0-2 1981-1982: Sivasspor- Samsunspor 0-1 1982-1983: Ceyhanspor-Sivasspor 1-0 1984-1985: Vanspor-Sivasspor 2-1 1985-1986: Sivasspor- Gaziantepspor 0-2 1986-1987: Sivasspor-Çankırıspor 1-1 1987-1988: Sivasspor- Artvin Hopa 3-1 1988-1989: K. Erciyesspor-Sivasspor 2-5 1989-1990: MKE Kırıkkale-Sivasspor 1-1 1990-1991: Sivasspor-Sincanspor 1-0 1991-1992: MKE Kırıkkale-Sivasspor 3-1 1992-1993: Kadıköyspor-Sivasspor 2-6 1993-1994: Merzifonspor-Sivasspor 3-2 1994-1995: Sivasspor-Sivas Tedaş 1-2 1995-1996: Sebatspor-Sivasspor 2-0 1996-1997: Çarşambaspor-Sivasspor 2-2 1997-1998: Gümüşhane-Sivasspor 0-2 1998-1999: Sivasspor-Termespor 3-0 2000-2001: Altay-Sivasspor 0-0 2001-2002: Sivasspor-Konyaspor 1-2 2002-2003: Sivasspor-K. Erciyes 3-1 2003-2004: Osmanlıspor-Sivasspor 1-0 2004-2005: Sivasspor- Türk Telekom 2-1 2005-2006: Sivasspor- Malatyaspor 1-1 2006-2007: Sivasspor- Gençlerbirliği 1-2 2007-2008: Trabzonspor-Sivasspor 0-3 2008-2009: Sivasspor- Kayserispor 0-0 2009-2010: Sivasspor-Trabzonspor 1-2 2010-2011: Sivasspor- Galatasaray 2-1 2011-2012: Karabükspor-Sivasspor 2-1 2012-2013: Gaziantepspor-Sivasspor 0-1 2013-2014: Kayserispor-Sivasspor 1-0 2014-2015: Sivasspor-Gaziantepspor 1-2 2015-2016: Sivasspor-Galatasaray 2-2 2016-2017: Boluspor-Sivasspor 4-1 2017-2018: Akhisar-Sivasspor 1-0 2018-2019: Sivasspor-Alanyaspor 1-0
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Gaziantepspor, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
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