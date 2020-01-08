Sivasspor'un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa - Son Dakika
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Sivasspor'un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa

6 saat önce

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ve kupada oynadığı 19 maçın 19'unda forma giyen Osmanpaşa, oynadığı tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı.

Sivasspor'un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa, System.String[]

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ve kupada oynadığı 19 maçın 19'unda forma giyen Osmanpaşa, oynadığı tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran Caner Osmanpaşa, bu maçlarda bin 710 dakika sahada kaldı.


Caner Osmanpaşa'yı, 19 maçta bin 580 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın Gabonlu futbolcusu Aaron Appindangoye takip etti. 27 yaşındaki oyuncu 17 kez ilk 11'de görev alırken, 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Yiğidolar'ın forvet oyuncusu Mustapha Yatabare ise 17 maçta bin 506 dakika süre alarak, üçüncü sıraya yerleşti.


Sivassporlu futbolcuların ligin ilk yarısında forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldıkları süreler şöyle:


19 maç Caner Osmanpaşa - 1710 dakika


19 maç Aaron Appindangoye - 1580 dakika


17 maç Mustapha Yatabare - 1506 dakika


17 maç Mamadou Samassa - 1485 dakika


17 maç Hakan Arslan - 1472 dakika


18 maç Mert Hakan Yandaş - 1465 dakika


16 maç Marcelo Goiano - 1440 dakika


16 maç Emre Kılınç - 1425 dakika


14 maç Uğur Çiftçi - 1188 dakika


11 maç Fatih Aksoy - 939 dakika


17 maç Fernando - 924 dakika


19 maç Erdoğan Yeşilyurt - 869 dakika


12 maç Ziya Erdal - 800 dakika


19 maç Arouna Kone - 707 dakika


14 maç Isaac Cofie - 648 dakika


11 maç Abdou Razack Traore - 507 dakika


8 maç Armin Djerlek - 283 dakika


9 maç Ali Şaşal Vural - 270 dakika


3 maç Paul Papp - 270 dakika


1 maç Barış Yardımcı - 90 dakika


2 maç Hugo Vieira - 89 dakika


3 maç Serhiy Rybalka - 72 dakika


1 maç Muammer Yıldırım - 46 dakika


2 maç Volkan Eğri - 29 dakika


Osmanpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:49 
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