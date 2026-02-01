Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
28. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.
36. dakikada Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.
78. dakikada sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen'den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz'i geçemedi.
Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke
Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Feyzi Yıldırım, Avramovski, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili
Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz
Pendikspor: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)
Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Erdem Gökçe, Efehan Pekdemir
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Sarı kartlar: Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor) - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?