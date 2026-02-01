Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı

Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı
01.02.2026 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor, Pendikspor ile 23. haftada 0-0 berabere kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'la golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Wilks'in vuruşunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

36. dakikada Sivasspor atağında Charisis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada sol kanatta topla buluşan Okoronkwo ceza sahasına ilerledi. Ortaya çevirilen top kaleci Deniz Dilmen'den sekti. Seken topa vuruş yapan Emre Gökay, kaleci Deniz'i geçemedi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Furkan Ulu, Çağrıcan Pazarcıklı

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Emre Gökay dk. 59), Cihat Çelik, Charisis, Ethemi (Okoronkwo dk. 73), Bekir Böke

Yedekler: Arda Erdursun, Gökhan Akkan, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Feyzi Yıldırım, Avramovski, Savaş Ala, Ali Ayberk Selvili

Yardımcı Antrenör: Evren Otyakmaz

Pendikspor: Deniz Dilmen, Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan, Hüseyin Maldar, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil (Adnan Uğur dk. 61), Thuram, Denic, Wilks (Ahmet Karademir dk. 82), Görkem Bitin (Clarke dk. 69)

Yedekler: Emre Koyuncu, Utku Yuvakuran, Sequeira, Hamza Akman, Enis Safın, Erdem Gökçe, Efehan Pekdemir

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Sarı kartlar: Furkan Doğan, Berkay Sülüngöz (Pendikspor), Charisis, Mert Çelik, Bekir Böke (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

Pendikspor, Sivasspor, Trendyol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
Rahatlığa bak Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar Rahatlığa bak! Vatandaşların gözü önünde balyozu vurup kaçtılar
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak Fatih Ürek bugün son yolculuğuna uğurlanacak
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

16:40
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
15:45
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
15:23
Trump, Epstein’ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu
15:05
Fatih Ürek’e son veda Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
Fatih Ürek'e son veda! Kardeşi tabutuna yaslanıp gözyaşlarına boğuldu
15:01
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
14:24
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
13:53
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 17:13:04. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor ve Pendikspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.