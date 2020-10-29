Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu - Son Dakika

Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu

29.10.2020 16:17

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) öncülüğünde başlatılan kampanyayla alınan otobüs, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'a teslim edildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasının (STSO) öncülüğünde başlatılan kampanyayla alınan otobüs, Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'a teslim edildi.

Sivasspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan Vali Salih Ayhan, kulübün şehrin göz bebeği olduğunu söyledi.

STSO öncülüğünde Sivaslıların ortak duygularının birlikteliğiyle otobüsün alındığını belirten Ayhan, "Sivas halkının yardımseverlik manasında böyle bir duygusu var ama Sivasspor olunca bu yardımseverlik daha cömert bir şekilde kullanılıyor." dedi.

Otobüsün hayırlı olmasını temenni eden Ayhan, şunları kaydetti:

"Kumbarasında parası olan minik Yiğidolar'dan tutun herkesin burada yansıması var. Sivassporlu futbolcular bu araçla seyahat ederken tüm Sivaslıların arkalarında olduğunu bilmeleri önemli. Bütün şehir arkalarında, onlara emek veriyor ve hizmet ediyor. Bugün ki Maccabi Tel Aviv maçında da bütün şehrin Sivasspor'a bir ikramı oldu. İnşallah takımımızda bunun karşılığını akşam alacağı galibiyetle verecektir."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise otobüsün hayırlı olmasını dileyerek, Sivasspor'un kentin ortak paydası ve değeri olduğunu vurguladı.

STSO Başkanı Mustafa Eken de anlamlı bir günde anlamlı bir tören gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kulübümüz her zaman en iyisini hak ediyor. Otobüsümüz vardı ama yenilenmesi lazımdı. Takımımıza moral olarak bir hediye vermemiz gerekiyordu. Sanayicilerimizden, iş adamlarımızdan Sivas dışındaki hemşehrilerimizden taleplerde bulunduk, onlar da ellerinden geldiği kadar yardım ettiler. Çocuklarımızın kumbaralarından çıkarttığı harçlıklarından dahi katılarak destek olduğu bir kampanya yaptık. Bu bizi gerçekten mutlu etti." ifadelerini kullandı.

"Sivasspor'a gösterilen ilgi bizleri memnun ediyor"

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Sivasspor'a hediye edilen otobüsün birlik ve beraberliğin nişanesi olduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberliği göstermesi açısından bu tür organizasyonların önemli olduğuna işaret eden Otyakmaz, "Sivasspor'a gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle hem memnun ediyor hem de motive ediyor. Ayrıca üzerimize de önemli bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluğu yerine getirirken de birtakım küçük hediyelerin bizlere çok faydası oluyor. Düşünenlere ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Konuşmaların ardından otobüsün anahtarı Otyakmaz'a teslim edildi.

Vali Ayhan, bir süre otobüsü kullandı.

Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu
Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu
Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu
Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu

Sivasspor, Ticaret, Otobüs, Sivas, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:55:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor yeni takım otobüsüne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei