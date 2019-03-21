Son Dakika Haberleri: Siverek'te Down Sendromu Farkındalık Günü Halaylarla Kutlandı

Siverek'te Down Sendromu Farkındalık Günü Halaylarla Kutlandı

9 dakika önce

21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü Siverek Özel Eğitim uygulama okulunda halaylarla kutlandı.

Siverek'te Down Sendromu Farkındalık Günü Halaylarla Kutlandı, System.String[]
21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü Siverek Özel Eğitim uygulama okulunda halaylarla kutlandı.

Dünya genelinde yaklaşık 6 milyon kişinin sahip sahip olduğu genetik farklılığa dikkat çekmek için her yıl 21 Mart'a dünya genelinde çeşitli etkinlik ve çalışmalar yapılırken, Siverek'te Özel Eğitim uygulama okulunda eğitim gören Down Sendromlu çocuklar, öğretmenler ve çevre okullardan gelen öğrencilerle gönüllülerince eğlenerek, halay çekti. Okul bahçesinde yapılan halaylı kutlamaya Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'da katılarak, bu özel günde öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Türk Telekom Anadolu Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Vahab Akdemir, "Burada Down Sendromlu kardeşlilerimizi sevindirmek ve mutlu etmek için geldik. Onları bir nebzede olsa mutlu ettikse ne mutlu bize. Kardeşlerimizle halay çektik ve çok eğlendik. Down Sendromlu kardeşlerimizin bizden eksikliği yok tam tersine fazlalığı var" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:45 Kaynak: İHA

21 Mart, Siverek, Güncel
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