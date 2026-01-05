Siverek\'te özel okulda kalorifer kazanı patladı: 2 personel ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren özel bir ortaöğretim kurumunda kalorifer kazanının patlaması sonucu 2 personel ağır yaralandı.

ÖZEL OKULDA KALORİFER KAZANI PATLADI

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatleri sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kalorifer kazanının patlaması sonucu kazan dairesinde bulunan uzman öğretici A.Ö. ile hizmetli S.B. ağır şekilde yaralandı.

Yaralılar, olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Burada ilk tedavileri sonrası yaralılar, hayati tehlikeleri nedeniyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken, Şanlıurfa Valiliği tarafından ayrıca idari soruşturma da başlatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.