Siverek'te okullar temizlendi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Siverek Belediyesi, ilçede bulunan okulları yarıyıl tatilinde temizleyerek eğitime hazır hale getirdi.

Okulların tatile girmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın 'ın talimatıyla öğrencilerin temiz ortamda eğitimlerini sürdürmesi amacıyla sınıflar deterjanlı suyla yıkandı, kapı ve pencereler silindi.

Okul yöneticileri temizlik çalışmasından dolayı teşekkür ettiği belediye yöneticileri, öğrencilerin ve eğitimin her zaman yanında olduklarının mesajını verdi.