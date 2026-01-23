Siverek'te Tır Devrildi, Ulaşım Tek Şeritten Kontrollü - Son Dakika
Siverek'te Tır Devrildi, Ulaşım Tek Şeritten Kontrollü

23.01.2026 16:19
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tır nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırın devrilmesi nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki tır kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın ardından yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, ulaşım tek şerit üzerinden kontrollü şekilde devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Siverek, Ulaşım, Son Dakika

