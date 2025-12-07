Siverek\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Geyik idaresindeki 21 AEU 569 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Bahri Karakeçili Bulvarı'nda Şevket Polatoğlu yönetimindeki 20 AEH 574 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Yılmaz ve eşi Hatice Geyik yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
