Siverek’te siber dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Siverek ilçesinde geniş çaplı bir operasyona imza attı. 18 Nisan 2026 tarihinde 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirilirken, olayla bağlantılı 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DİJİTAL MATERYALLER VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 36 cep telefonu, 22 banka ve kredi kartı, 41 SIM kart, 6 CD, 4 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 5 flash bellek ve 1 ses kayıt cihazı ele geçirildi. Ayrıca 150 bin TL nakit para ile birlikte 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü ve 5 adet 7.65 mm fişek bulundu. Ele geçirilen materyallerin dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendiriliyor.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sonrası gözaltına alınan ve olayla bağlantılı olduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bilişim suçları başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Haber: Ali Karademir