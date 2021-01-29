Sivil toplum kuruluşları Kırşehir'in kültürel değerlerinin tanıtılmasını talep etti - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşları Kırşehir'in kültürel değerlerinin tanıtılmasını talep etti

29.01.2021 11:11
Sivil toplum kuruluşları Kırşehir'in kültürel değerlerinin tanıtılmasını talep etti, System.String[]

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çalıştayda bir araya gelerek şehrin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik değerleriyle ilgili tavsiye kararları aldı.

Kırşehir'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çalıştayda bir araya gelerek şehrin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik değerleriyle ilgili tavsiye kararları aldı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasından (TSO) yapılan açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası, Kent Konseyi, Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası temsilcilerinin çalıştayda farklı konulardaki 20 gündem maddesini görüştüğü belirtildi.

Şehrin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik değerleriyle ilgili gündem maddelerinin oy birliği ile karara bağlandığı ifade edilen açıklamada, kültürel değerlerin kentin daha çok tanınmasına büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Bu değerlerin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılmasına ve Kırşehir'in Kapadokya turizm destinasyonuna alınmasına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında giren ilimizin müzik şehri olduğu UNESCO tarafından tescillenmiş olup, bu kapsamda fırsatları değerlendirerek Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran'ın ulusal ve uluslararası platformunda daha geniş kapsamlı olarak tanınırlığının arttırılması, Karakurt'ta Selçuklu zamanından kalma şifahanenin sağlık turizm destinasyon noktası olarak bölgeye kazandırılması için çalışmalar başlatılmış olup, ihalesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünde dosya beklemekte, bununla ilgili bir an önce çalışmaların hızlandırılması ve sonuçlandırılması gerekmektedir."

Abdal geleneğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve yaygınlaştırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Bölgedeki Abdalların temel ve mesleki becerilerini artırarak farkındalık yaratılması sağlanmalı. Mevcut ve gelecekteki müzik eserlerinin notalaştırılarak geleceğe aktarılması sağlanmalı. Bağbaşı Mahallesi'nde yer alan bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın evinin bulunduğu alan ve tüm Abdalların ikametgah ettiği bölge yeni bir turizm destinasyonu olarak ilimize ve bölgemize kazandırılmalı." ifadelerine yer verildi.

Kırşehir, Ticaret, Turizm, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşları Kırşehir'in kültürel değerlerinin tanıtılmasını talep etti - Son Dakika


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