Sivrihisar, Anadolu Mektebi'ni Ağırladı

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde çalışmalarına devam eden Anadolu Mektebi tarafından Sivrihisar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu" programı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde çalışmalarına devam eden Anadolu Mektebi tarafından Sivrihisar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu" programı yapıldı.



Sivrihisar'ın ev sahipliğini yaptığı program Anadolu Mektebi'nin Eskişehir'de yapılan ilk faaliyeti olmasına rağmen büyük ilgi gördü. Sivrihisar Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen panelde öğrenciler Mustafa Kutlu'yu çeşitli yönleriyle izleyenlere anlattılar. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen panelin değerlendirildiği konuşmalarda İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, yazarın kendisini tanımayanlara birçok özelliği ile çok güzel tanıtıldığını söyleyerek, her cümlesini büyük bir keyifle izlediği sunumda öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerine yaptığı katkıya dikkat çekti.



Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise tüm panelistlerin sunumlarını ve verdikleri mesajları ayrı ayrı değerlendirerek anlatımlardan elde ettiği çıkarımları dile getirdi. Mustafa Kutlu'nun toprağa bağlı bir yazar olduğunu belirterek, modern dünyanın ve teknolojinin kişileri esir ederek yapmak istenilenlerin ancak yüzde 25 ini gerçekleştiren zaman yoksunu insanlar haline getirdiğini söyledi.



Diğer yandan programa Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Mutlu, Sivrihisar Kaymakam Vekili Dr. Erdinç Yılmaz, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. - ESKİŞEHİR

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