Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 2 zanlı kaçak kazı yaparken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrihisar'da 2 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı, kazı malzemelerine el konuldu.
Zanlılar hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Sivrihisar'da Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?