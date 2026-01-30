Siyam İkizlerinden Ali Haydar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Siyam İkizlerinden Ali Haydar Hayatını Kaybetti

Siyam İkizlerinden Ali Haydar Hayatını Kaybetti
30.01.2026 09:28
Hatay'da kalçaları yapışık doğan Ali Haydar, sağlık sorunları nedeniyle 9 yaşında vefat etti.

Hatay'da kalçaları yapışık doğan 9 yaşındaki siyam ikizleri Ali Haydar ile Medyan İsa Çakırkaya'yı ölüm ayırdı. Öksüz ve yetim olan siyam ikizlerinden Ali Haydar, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ederek, son yolculuğuna uğurlandı.

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan Fuat ile Miyase Çakırkaya çifti, çocuk sahibi olmak için 4. kez tüp bebek tedavisini denendi. Tüp bebek tedavisinin 4. denemesinde başarılı olan Çakırkaya çiftinin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi. Uzun yılların ardından evlat hasreti son bulan Çakırkaya çiftinin çocukları kalça bölgelerinden birbirlerine yapışık halde doğdular. Doğduktan 1 ay sonra ameliyata alınan siyam ikizleri, başarılı geçen ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar. Çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam eden Çakırkaya çiftinin adeta mutlulukları yarıda kaldı; baba Fuat 2019 yılında cinayete kurban giderken, anne Miyase depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremden sonra annesiz ve babasız kalan siyam ikizlerine bakımlarını yapan halası Neval Çakırkaya, ikizlerin hem annesi hem de babası oldu. Halasının yanında yaşayan siyam ikizlerden Ali Haydar, sağlık sorunlarının artması nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ali Haydar'ın cenazesi Karyel Mezarlığı'na defnedildi. Ali Haydar'ın ölümüne üzülen halası Çakırkaya, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Ben halası olarak hem anne oldum hem de baba oldum, kötü bir süreçti ama onlar yanımdayken zaman çok iyi geçiyordu"

Annesiz ve babasız kalan siyam ikizlerine hem anne hem de baba olan hala Neval Çakırkaya, "Ali Haydar'ın çok iyi bir hayatı vardı. Ali Haydar ve Medyan İsa ile birlikte siyam ikizi olarak doğdular. Doğduktan 1 sonra ameliyatla ayrıldılar. Kardeşi yaşıyor. Anneleri depremde ölürken babaları ise alacak verecek meselesi yüzünden 2019 yılında öldü. Ali Haydar'ın sağlık sorunları vardı. Akciğer enzimleri, açık kalp ameliyatı, kalbinde delikler vardı ve epilepsi rahatsızlıkları vardı. Cenazesini mezarlığa defnedildi. Ali Haydar ve kardeşi birlikte 1 ay yapışık olarak yaşadılar. Bazı doktorlar 3 ila 6 ay içerisinde ayrılırlar dediler ama Ankara'da hastanede 1 ay sonra ameliyatla ayrıldılar. Ben halası olarak hem anne oldum hem de baba oldum. Kötü bir süreçti ama onlar yanımdayken çok iyi geçiyordu. Onların yanında kendimi iyi hissediyordum. O Cennette ve nur içinde yatsın" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

11:04
Alarmlar kurun Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
Alarmlar kurun! Milyonları ilgilendiren kura bugün çekilecek
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:45
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie’ye çifte şok
Oğlunu oyuna alan Robin van Persie'ye çifte şok
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
09:54
Avrupa ülkesini sarsan skandal Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı
09:32
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın
