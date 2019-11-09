Siyanürle 4 kişinin öldüğü iddia edilen binada sessizlik hakim

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu

Ailenin siyanür nedeniyle hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor

Polis bina içine ve yakınına giriş çıkışı kapattı

ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişilik aile evlerinde ölü bulundu. Ailenin siyanür nedeniyle hayatlarını kaybettikleri üzerinde duruluyor.

ANTALYA'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişi ölü bulundu. Şimşek ailesinin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak'taki 8 katlı bir binanın son katında meydana geldi. Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e ile çocukları Ceren Şimşek ve Ali Çınar Şimşek, ailesinden haber alamayan bir yakını önce eve geldi. Kapı açılmayınca akraba evden ayrıldı. Gece yarısı yeniden eve gelen yine kapının açılmaması üzerine bu kez durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Savcılık talimatıyla eve giren polis salonda Selim Şimşek ve çocuklar Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Banyoda ise anne Sultan Şimşek'in cesedini bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Şimşek, ailesinin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini bildirdi. Bu şüphe üzerine polis ekipleri binayı boşaltırken, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bina önündeki yolda araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme yaptı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler ekibinin gelmesi bekleniyor.