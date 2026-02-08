Siyasi Etkinlikler ve Spor Güncesi

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Teşkilat Başkanlığı Ege Bölge Strateji Kampı"na katılacak.

(Muğla/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "İnsan Hak ve Özgürlükleri Kapsamında Sendikalar Buluşması"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "CHP İletişim Batı Akdeniz Yerel Medya Buluşması"nda yer alacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin 18. Olağan Genel Kuruluna katılacak.

(İzmir/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 21. haftasına ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir, Beşiktaş-Corendon Alanyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe ve Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/20.00/Konya/Rize/17.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 24. haftası, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Bandırmaspor, Serikspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK, Eminevim Ümraniyespor-İstanbulspor ve Manisa FK-Boluspor müsabakalarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 23. haftası 4 maçla, Beyaz Grup'un 25. haftası 7 karşılaşmayla başlayacak.

4- TFF 3. Lig gruplarında 20. hafta, 18 maçla başlayacak.

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 18. hafta maçları oynanacak, derbi müsabakasında Fenerbahçe arsaVev ile Beşiktaş, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşılaşacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Anadolu Efes-Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic, Aliağa Petkimspor-Türk Telekom ve Glint Manisa Basket-Bursaspor Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30/İzmir/18.00/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası, Çimsa ÇBK Mersin-Nesibe Aydın ve Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet müsabakalarıyla sona erecek.

(Mersin/15.00/İstanbul/17.30) (Fotoğraflı)

8- SMS Grup Efeler Ligi'nin 18. haftası, Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlik, Gaziantep Gençlikspor-Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Altekma ve Fenerbahçe Medicana-ON Hotels Alanya Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/Kocaeli/15.00/Gaziantep/16.00/İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftası, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı, Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe müsabakalarıyla başlayacak.

(Bursa/Ankara/Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftası, Köyceğiz Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor ve Altınpost Giresunspor-İstanbul Gençlik maçlarıyla sona erecek.

(Muğla/14.00/Trabzon/15.00/Giresun/17.00) (Fotoğraflı)

