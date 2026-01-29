Siyasi Parti Liderleri, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Deprem Bölgesinde Olacak - Son Dakika
Siyasi Parti Liderleri, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılında Deprem Bölgesinde Olacak

29.01.2026 09:37
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ deprem bölgesinde olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Binlerce vatandaş başka şehirlere göç etti. Depremin üçüncü yılında siyasi parti liderleri de deprem bölgesinde olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniye'de düzenlenecek deprem şehitlerini anma etkinliklerine katılmaları bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Şubat'tan itibaren Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'yı ziyaret ederek depremzedelerle buluşacak. CHP Lideri Özel, 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 04.17'de Adıyaman'da düzenlenecek resmi anmaya katılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan'ın Hatay'da, Tülay Hatimoğulları'nın ise Adıyaman'da olacağı bildirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, Malatya'da partisinin deprem çalıştayına katılacağı ve depremzedelerle bir araya geleceği; Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın ise 6 Şubat'ta Hatay'da olacağı öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece depremzedelerle birlikte deprem anma etkinliklerine katılacağı ve ardından deprem bölgesinde ziyaretlerde bulunacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA

