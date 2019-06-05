Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin MHP ziyareti
1 saat önce
- CHP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nnı konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:11 Kaynak: AA
- CHP
heyetinin MHP
ziyaretinden görüntüler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya
'nnı konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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