Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin MHP ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin MHP ziyareti

1 saat önce

- CHP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nnı konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,...

- CHP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'nnı konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ve beraberindeki CHP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Mevlüt Karakaya, Ramazan Bayramı, MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı Van, İranlı turistler için seferber oldu! Ekrem İmamoğlu: O bir avuç insanı bin 800 günde deli edeceğim Bayramının ikinci gününde vatandaşlar Boğaz'a akın etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 16:17:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - CHP heyetinin MHP ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]