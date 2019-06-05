Son Dakika Haberleri: Siyasi partilerde bayramlaşma - DP heyetinin MHP ziyareti
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Siyasi partilerde bayramlaşma - DP heyetinin MHP ziyareti

58 dakika önce

- DP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan...

- DP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması
Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal'ın konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal ve beraberindeki DP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
Siyasi partilerde bayramlaşma - DP heyetinin MHP ziyareti
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:53 Kaynak: AA
Güncel
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