Siyasi partilerde bayramlaşma - DP heyetinin MHP ziyareti
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- DP heyetinin MHP ziyaretinden görüntüler MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal'ın konuşması Fotoğraf çekimi ANKARA - Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan...
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:53 Kaynak: AA
- DP heyetinin MHP
ziyaretinden görüntüler
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya
'nın konuşması Demokrat Parti Genel İdare Kurulu
Üyesi Hasan Aysal'ın konuşması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Ramazan Bayramı
dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşmalar çerçevesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Aysal ve beraberindeki DP heyetini parti genel merkezinde ağırladı.
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