Siyasi partilerde bayramlaşma - MHP heyeti CHP'yi ziyaret etti
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MHP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması MHP heyetine şeker ve çay ikramı MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması MHP heyetinin ayrılması ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı...
MHP heyetinin CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık tarafından karşılanması Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 02:41 Kaynak: AA
MHP heyetine şeker ve çay ikramı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu'nun konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'ın konuşması
MHP heyetinin ayrılması
ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve beraberindeki heyet, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.
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