Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı - Son Dakika

Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı

6 saat önce

ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muharrem Ü., maske takarak evini ateşe verdi.

Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı, System.String[]

ANKARA'da, şizofreni hastası olduğu iddia edilen Muharrem Ü., maske takarak evini ateşe verdi. Yangında, 3 kişi dumandan etkilendi.

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'ndeki Karabük Sokak'taki bir apartmandan meydana geldi. Apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Muharrem Ü., iddiaya göre evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, apartmanı ise duman kapladı. Dumanı fark eden apartman sakinleri, kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda mahsur kalan Muharrem Ü. ile komşuları C.Y. ve M.Y.'yi çevredekilerin yardımıyla tahliye etti. Yoğun dumana maruz kalan apartman sakinlerinden C.Y., M.Y. ile yangının çıktığı dairedeki Muharrem Ü., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MASKE TAKMIŞ

Öte yandan, şizofreni hastası olduğu öne sürülen Muharrem Ü.'nün evi bilinçli olarak yaktığı ve dumandan etkilenmemek için de maske taktığı iddia edildi.


Ergenekon Mahallesi, Yenimahalle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Slovenya'daki ahşap Donald Trump heykeli yakıldı
Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar

Son Dakika Haberleri
03:19 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:17 Hatalı park nedeniyle itfaiye yangına müdahale etmekte zorlandı - Son Dakika
03:12 DHA İSTANBUL -HATALI PARK NEDENİYLE  İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI - Son Dakika
03:06 "Baba Parası" filminin Avrupa turnesindeki ilk galası Berlin'de yapıldı - Son Dakika
02:57 Seyir halindeki otomobilin sürücüsü silahlı saldırıda öldü (2) - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 03:26:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şizofreni hastası dumandan etkilenmemek için maske takıp, evini yaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]