Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı
Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı

Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World\'de aldı
30.03.2026 13:17
ABD’de hükümet krizi sürerken, İran’a yönelik savaşın en sert savunucularından Senatör Lindsey Graham’ın Disney World’de görüntülenmesi tepki çekti; Graham ziyaretinin toplantı sonrası arkadaş buluşması olduğunu savunurken, federal çalışanların maaş alamadığı süreçte tatil görüntüleri tartışma yarattı.

ABD’de hükümet krizi sürerken Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Disney World’de görüntülenmesi tartışma yarattı. ABD-İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının en güçlü savunucularından biri olarak bilinen Graham’ın, kriz ortamında tatil yapması eleştirilere neden oldu.

İRAN SAVAŞININ ÖNE ÇIKAN İSİMLERİNDEN

Graham, uzun süredir İran’a karşı askeri müdahaleyi savunan isimler arasında yer alıyor. Trump yönetiminin İran’a yönelik saldırı kararını destekleyen senatör, hatta ABD’nin İsrail ile birlikte savaşa girmesi yönünde çağrılarda bulundu.

Ayrıca Graham’ın, Washington’ın İran’a karşı daha sert adımlar atmasında etkili olduğu ve savaşın en “şahin” destekçilerinden biri olarak öne çıktığı ifade ediliyor.

Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı

DİSNEY’DE RAHAT GÖRÜNTÜLER

Graham’ın Orlando’daki Disney World’de yer alan Chef Mickey’s restoranında kahvaltı yaptığı, çevresindekilerle sohbet ederek vakit geçirdiği belirtildi. Görgü tanıkları, senatörün oldukça rahat ve keyifli bir görüntü sergilediğini aktardı.

“TOPLANTIYA KATILDIM” SAVUNMASI

Graham, Güney Florida’da Trump’ın temsilcisi Steve Witkoff ile Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi üzerine bir toplantıya katıldığını, ardından Orlando’ya arkadaşlarıyla buluşmak için geçtiğini açıkladı.

TEPKİLER ARTIYOR

ABD’de hükümetin kapanması nedeniyle binlerce federal çalışan maaş alamazken, savaşın en güçlü savunucularından birinin tatilde görüntülenmesi kamuoyunda tepki çekti.

Son Dakika ABD Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Skandal fotoğraf! Savaş çıkarıp soluğu Disney World'de aldı - Son Dakika
