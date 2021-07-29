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SKD Türkiye Başkanı Edin: "İnsanlık, her yıl ürettiğinden fazlasını tüketiyor" - Son Dakika

SKD Türkiye Başkanı Edin: "İnsanlık, her yıl ürettiğinden fazlasını tüketiyor"

29.07.2021 12:54
SKD Türkiye Başkanı Edin:

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, insanlığın her yıl dünyanın sunduğu ve bir yıl içinde tüketilmesi gereken doğal kaynaklardan çok daha fazlasını tükettiğini bildirdi.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, insanlığın her yıl dünyanın sunduğu ve bir yıl içinde tüketilmesi gereken doğal kaynaklardan çok daha fazlasını tükettiğini bildirdi.

Edin, Dünya Limit Aşımı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insanlığın her yıl dünyanın sunduğu ve bir yıl içinde tüketilmesi gereken doğal kaynaklardan çok daha fazlasını tükettiğini anlattı.

Ebru Dildar Edin, "Gelecek kuşakların varlığını tehlikeye atmadan, doğal çevreyi merkeze alan kaynak ve atık yönetimi yapılan döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi prensipleri doğrultusunda ekonomik büyümenin sağlanması çok kritik bir konu." ifadesini kullandı.

Karbon ayak izindeki artışın salgına rağmen devam ettiğini ve biyoçeşitliliğin azaldığını kaydeden Edin, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'nin karnesi ise oldukça endişe verici. Ülkemiz 16 Haziran itibarıyla önümüzdeki yılın kaynaklarını kullanmaya başladı bile. Yapılan bir çalışma, dünyadaki herkesin Türkiye'nin mevcut tüketim alışkanlıkları ile yaşadığını, insanlık için 1,5 gezegene ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Sahip olduğumuz tek evimiz dünyanın geleceğini güvence altına alabilmek için, günümüzde karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim krizi ile kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Son bir yılda yaşanan çevre felaketleri, tehlikenin git gide ne kadar büyüdüğünün göstergesi."

Edin, tüm dünya için iklim değişimine yönelik sorunların üstesinden gelmek için bağlayıcı kararlar almanın ve yaptırımları devreye sokmanın oldukça önemli bir hale geldiğini kaydederek, "Bu, ancak küresel olarak hep beraber harekete geçersek üstesinden gelebileceğimiz bir süreç." değerlendirmesinde bulundu.

"İş dünyasına liderlik etmeye hazırız"

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Edin, AB'nin Yeşil Mutabakat'ı yol haritası olarak benimseyip hayata geçirmeye başladığını anımsatarak, Avrupa Komisyonu'nun 2050 yılında iklim nötr kıta olma yolunda "yüzde 55 hedefine uygunluk" başlığıyla kapsamlı bir dizi öneri paketi sunarak somut bir adım attığını anlattı.

AB'de yaşanan bu değişim rüzgarının tüm dünyanın ve Türkiye'nin gündemini finansal kaynaklar ve yasal düzenlemeler açısından etkileyeceğini kaydeden Edin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda Türkiye'de AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın yayınlanmasının yanı sıra geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayınlanan genelgede 'Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu' kurulduğunun müjdesini aldık. SKD Türkiye olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapmaya ve bu konuda tüm kaynaklarımızı sunarak iş dünyasına liderlik etmeye hazırız."

Ebru Dildar Edin, Avrupa Birliği, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SKD Türkiye Başkanı Edin: 'İnsanlık, her yıl ürettiğinden fazlasını tüketiyor' - Son Dakika Ekonomi


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