Spor

Skriniar Cezası ve Kocaelispor Başkanı'nın Açıklamaları

06.02.2026 13:56
Kocaelispor Başkanı, Skriniar'ın cezasını değerlendirirken İstanbul merkezli futbol yönetimine eleştiride bulundu.

Milan Skriniar'ın Kocaelispor tribünlerine yaptığı hareketin 2 maçtan men ve 80 bin TL para cezasıyla karşılık bulmasının ardından Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, "Skriniar artık gündemimizde değil, geride kaldı. Gerekeni söyledik. Kocaelispor'un uğradığı hak gasplarını söylemeye devam edeceğiz. Türkiye'de futbol İstanbul merkezli yönetiliyor" dedi.

Fenerbahçe savunma oyuncusu Milan Skriniar'ın Kocaelispor'a attıkları golden sonra tribünlere dönerek 2 kez erkeklik organını sallamasının ardından TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PDFK) tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL para cezası verildi. Maçın ardından Skriniar'ın lisansının iptal edilmesi gerektiğini söyleyen ve ülkeden deport edilmesini isteyen Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, PFDK kararını İHA (İhlas Haber Ajansı) muhabirine değerlendirdi. Durul, "Artık bizim için gündem dışı kalan bir olay. Gerekeni söyledik. Sadece bir futbolcu üzerinden yorum yapmak da doğru değil. Genel bir durum bu. Birçok sahada ve takımda ortaya çıkan bir davranış. Belki yarın, öbür gün de çıkacak. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Disiplin kurulunun verdiği karar bu yönde. Zannediyorum; geçmişteki emsallerine göre değerlendirme yapıldı. Kocaelispor ile ilgili haklarımızı gasp eden hangi unsurlar varsa her zaman dile getirip söylemeye devam edeceğiz. Oradaki olay bizim için geride kaldı. Önümüze bakmamız, işimize odaklanmamız gerekiyor" dedi.

"Adalet ve demokrasi birkaç takım ekseninde dönüyor"

Futbolun İstanbul merkezli yönetildiğine de değinen Recep Durul, "Türkiye'de belli ki İstanbul merkezli rejim var. Türk futbolu bu şekilde yönetiliyor. Adalet ve demokrasi kavramı maalesef otokratik olarak yönetiliyor. Sadece birkaç takımın ekseninde dönüyor. Bunu değiştirmemiz için çok mücadele etmemiz gerekiyor. Edeceğiz de. Umarım bu heterojen yapı homojen hale gelir. Adalet diyoruz ama maalesef adalet sadece İstanbul merkezine sağlanıyor, diğer bölgelere pek sirayet etmiyor. Bunun için de hep birlikte çok mücadele etmemiz gerekiyor. İnşallah düzeltiriz diye umut ediyorum" ifadelerini kaydetti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

