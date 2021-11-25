Slovakya'da iki haftalık sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Slovakya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında iki haftalık sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması, 05.00-01.00 saatlerinde uygulanacak.

Bazı istisnalar hariç aşılı-aşısız ayrımı yapılmaksızın herkesi kapsayacak kısıtlamada, zaruri ihtiyaçların giderildiği market, eczane gibi iş yerlerinin dışında kalan restoran, hotel, alışveriş ve kişisel bakım merkezleri kapalı olacak.

Kısıtlama eğitimi etkilemeyecek, öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek.

Bu arada, Slovakya hükümeti ülkede olağanüstü halin geçerlilik süresinin 90 gün uzatıldığını açıkladı.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusa sahip Slovakya'da son 24 saatte 10 bin 165 yeni vaka görüldü. Böylece, toplam vaka sayısı 641 bin 903'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 artarak 14 bin 107'ye çıktı.

Avusturya

Avusturya'da pazartesiden itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen günlük vaka sayılarında ciddi bir düşüş gerçekleşmedi.

Ülkede son 24 saatte 13 bin 952 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 108 bin 889'a çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artışla 12 bin 233'e yükseldi.

Çekya'da vaka sayısı 2 milyonu aştı

Çekya'da iktidar salgın nedeniyle bir kez daha acil durumun geçerlilik süresinin uzatıldığını duyurdu. Acil durum 30 gün süresince uygulanacak.

Ülkede iktidar değişikliği nedeniyle henüz salgınla mücadelede katı önlemler hayata geçirilmezken, yeni başbakanın yarın göreve başlamasının ardından sert tedbirlerin alınması bekleniyor.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 18 bin 4 yeni vakayla birlikte toplam vaka sayısı 2 milyon 62 bin 64'e çıktı. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 33 artarak 32 bin 523'e ulaştı.

Polonya

Polonya'da da Kovid-19 vaka ve ölüm sayılarındaki artış sürüyor.

Yaklaşık 40 milyon nüfuslu ülkede son 24 saatte 28 bin 128 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 3 milyon 434 bin 272'ye ulaştı. Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise 497 artışla 82 bin 186'ya yükseldi.

Macaristan

Macaristan'da da son 24 saatte 12 bin 165 yeni vaka görüldü.

Bugüne kadar 1 milyon 57 bin 17 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artışla 33 bin 704'e yükseldi.