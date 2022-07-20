Zupancic, yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının 22 Ağustos'ta başlayacağını ve 23 Ekim'de 10 yıldır Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Borut Pahor'un halefinin seçileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Slovenya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 23 Ekim'de yapılacak - Son Dakika

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