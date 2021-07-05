Üye Girişi
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı - Son Dakika

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı

05.07.2021 20:25
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı, System.String[]

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun katılımları ile açıldı.

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo'nun katılımları ile açıldı. Açılışta konuşan Primoz Seligo, "Slovenya'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu açılış töreni gerçekleştirildi. Kurdele kesilerek açılışı gerçekleştirilen Fahri Konsolosluğun açılış törenine, Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ve vatandaşlar katıldı. Slovenya Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü yaptığı konuşmada, "Burada yeni bir ofis açıyoruz. Slovenya Cumhuriyeti, Kayseri'de ki fahri konsolosluk çalışmalarını 8 yıldır sürdürmektedir. Daha önceki ofisimiz Organize Sanayi bölgesindeydi. Slovenya Büyükelçimizin yönlendirmeleri doğrultusunda ofisimizi merkezde bir yere almak istedik. Buradaki amacımız insanlara daha iyi hizmet edebilmek" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, yaptıkları çalışmalar ile zengin olduklarını söyleyen ülkelerden çok daha fazla çalışmalar ve fedakarlıklar yapan bir ülke olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Her ülke güzeldir. Her şehir güzeldir. Ancak ülkemiz Türkiye bir başka güzel, şehrimizde çok daha güzeldir. O açıdan inşallah bu güzel ülkeden yaşayan insanlar olarak, şehrimizi daha ileri noktaya taşımak için dayanışma içerisinde, ortak kültürü ve ortak fikri önemseyen bir yaklaşım içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz 6 bin yıllık bir ticari geçmişi olan ve bizim için olmazsa olmaz olan Kültepe Kaniş Karum da yapılan kazılarda çıkan çek, senet, ticari anlaşma gibi verilerle adeta Kayseri'nin ipek yolu üzerinde ticari bir öneme sahip değişik medeniyetlere de ev sahipliği yapmış olmanın zenginliği ile de ayrıca bir başka kazanım elde etmektedir. Cumhuriyet Meydanımıza baktığınız zaman en az 3 tane medeniyete ait eser görebilirsiniz. Kayserimiz açık bir müze niteliğindedir. Kayserimiz sanayinin merkezi olup, ticaretle anılmakla birlikte, son süreçte adeta tarım ve hayvancılık gibi zenginliklerimiz ile kültür ve diğer alanlardaki turizm zenginliği ile hele ki kayak alanında da yapılan çalışmalar ile uluslararası standarttaki kazanımları ile bizim olmazsa olmazımız olmuştur. Biz bütün bunların yanında en önemlisi varlığımızın insan olduğunu, insan faktörü olduğunu, girişimci yatırımcılarımızın olduğunu ve bu kazanımlarını da şehrimizdeki özveri ile insanların konforu için insanların hizmetleri için kullanan hayırseverliği ile bizler için gurur kaynağı olmuştur. Avrupa birliğine girme sürecinde Avrupa Birliğinde yer almaktan çok Avrupa Birliğinin standartlarını şehrimize ve insanımıza uygulamayı önemsiyor ve bu konuda da gerekli desteklerimizi esirgemiyoruz. Zaten biz kendimizin Avrupa Birliği zihniyeti içerisinde olduğumuzu bildiğimizi de buradan aktarmak istiyorum. Statü olarak da Avrupa Birliği içerisinde olduğumuzu ifade ederken, Ülkemizin de yapmış olduğu bu güzel çalışmalara destek verip orada yol alması ve sahiplenmesi de bizim için kazanım olacaktır. Yapılmış olan çalışmalar ile zengin geçinen ülkelerden çok çalışmalar ve fedakarlık yapan bir ülke ve şehiriz" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis de, "Kayseri ticaret ve turizm şehri Şehrimiz her anlamda potansiyel bir güce sahip. İhracatta ise ülkemizde ilk 11 içerisinde ama hedefimiz daha da yükseklere çıkmak. Bugün burada açılışını yaptığımız konsoloslukta Kayseri ticaretine ciddi bir katkı sağlayacak, ciddi bir hizmet sunacaktır" ifadelerini kullandı.

Slovenya Ankara Büyükelçisi Primoz Seligo, "Yeni açılacak fahri konsoloslukta bulunduğu için ve Slovenya'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü olmasından dolayı çok mutlu ve gururluyum. Slovenya'nın bağımsızlığının 30. Yılını kutluyoruz. 25 Haziran tarihinde 1921 yılında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Fahri konsolosumuz Harun Hasyüncü'yü tebrik ediyorum. Elçiliğimizin büyük desteği ile daha iyi işlere imza atacağına inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı
Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı

Slovenya, Kayseri, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi 20:16 Son Dakika: FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek 19:47 Son Dakika: Zamlı emekli aylıkları ile ikramiyeler Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak 19:36 Son Dakika: İstihdama prim ve vergi desteği! 12 ay boyunca karşılanacak
Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu 19:27 Berfu Yenenler'den 3. çocuk şakası! Eser'in tepkisi herkesi kahkahaya boğdu Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı 19:01 Fenerbahçe, Gökhan Gönül'le yolları ayırma kararı aldı Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı 18:06 Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'a 60 sayfalık onlarca soru hazırlandı
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti 16:40 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 15:44 Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı Galatasaray, Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı         
20:28
Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'nun aldığı kiloları görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
20:01
Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir Cinsel içerikli film yıldızının sır ölümü! Avucunun içindeki not olayı çözebilir         
19:46
La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor La Liga, Barcelona'ya esneklik göstermedi! Messi'nin kalması için takımdaki birçok futbolcuyla yollar ayrılıyor         
19:33
Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Müge Anlı hakkında bomba Exxen iddiası! Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı         
19:09
Metropoll'den gündeme damga vuracak Metropoll'den gündeme damga vuracak "Z kuşağı" anketi: "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" şıkkına yüklendiler         
18:16
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor AK Partili Şamil Tayyar'dan çok sert sözler: Birçok konu yukarıya iletilmiyor         
16:11
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti         
15:40
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 20:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Slovenya Kayseri Fahri Konsolosluğu, Slovenya Ankara Büyükelçisinin katılımı ile açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement