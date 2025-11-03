SMA Hastalarından Sahte Dolandırıcılık

Antalya'da SMA hastası çocuklar üzerinden sahte yardım kampanyası düzenleyerek dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda sosyal medya hesaplarıyla Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası çocukların isimlerini, hikayelerini, fotoğraflarını kullanıp sahte bağış ve yardım kampanyası düzenlendiği tespit edildi.

BÜYÜK VURGUN

2 farklı banka hesabına 13 bin 248 farklı işlemde 5 milyon 512 bin 957 Türk Lirası para transferi yaptıran 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.