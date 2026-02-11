SMA Hastası Teoman'a Kök Hücre Tedavisi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

SMA Hastası Teoman'a Kök Hücre Tedavisi Başladı

11.02.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman, Almanya'da kök hücre tedavisine başladı. Aile mutlulukta.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık Teoman Çiftçi'nin Almanya'da kök hücre tedavisine başlandı. Oğlu Teoman'ın ilacını aldığını belirten Yağmur Çiftçi, "Aile olarak çok mutluyuz. Teoman artık iyileşmeye başlayacak" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 avro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta yüzde 100'e ulaştı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Teoman bebek ve ailesi, 27 Ocak'ta kök hücre tedavisi için Almanya'ya gitti. Yapılan kan testlerinden sonra Teoman bebeğe özel bir hastanede şırınganın içerisine yerleştirilen Zolgensma ilacı, dün damar yolundan makineyle enjekte edildi. Teoman bebeğin Almanya'daki tedavisi 6 ay boyunca devam edecek.

'DARISI SMA'LI DİĞER ÇOCUKLARIN BAŞINA'

Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, oğlu iyileşeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim. Teoman ilacını aldı. Bu bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Biz çok zor zamanlar yaşadık ama asla pes etmedik. O yüzden kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı SMA'lı diğer çocukların başına" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ KUŞADASI (Aydın),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Almanya, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel SMA Hastası Teoman'a Kök Hücre Tedavisi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı Epstein dosyalarında kan donduran detay: 9 yaşındaki mağdur ortaya çıktı
Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi Meclis Başkanı Kurtulmuş: Raporda nihai noktaya gelindi
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması

13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
12:58
Mustafa Çiftçi, Erzurum’dan Ankara’ya tarifeli uçakla geldi
Mustafa Çiftçi, Erzurum'dan Ankara'ya tarifeli uçakla geldi
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı İşte yatırım yapılacak 2 il
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arabistan ile imzalanan anlaşmanın detayını açıkladı! İşte yatırım yapılacak 2 il
12:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i ağlatan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler
11:56
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’ın ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 13:24:42. #7.11#
SON DAKİKA: SMA Hastası Teoman'a Kök Hücre Tedavisi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.