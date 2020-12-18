Son dakika haberi | - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı
18.12.2020 16:36
Son dakika haberlerine göre - SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/PKK'dan kurtardı Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
- SMO, Suriye'nin kuzeyindeki iki köyü YPG/ PKK'dan kurtardı
İDLİB - Suriye Milli Ordusu (SMO), Suriye'nin kuzeyindeki El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı.
Suriye'nin Rakka şehrinin Tel Abyad ilçesine bağlı Ayn İsa bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü YPG/PKK arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz gecede başlayan şiddetli çatışmalar devam ederken, SMO Ayn İsa bölgesi yakınlarında yer alan El Cehbel ve El Müşerfa köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardı. Yerel kaynaklar, çatışmalarda orta ve ağır silahların kullanıldığını ifade etti.
Son Dakika Her gün milyonlarca kişinin ziyaret ettiği cinsel içerikli film sitelerinin sahibi "MindGeek" adlı şirket çıktı Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu Slovakya Başbakanı'ndan Ekonomi Bakanı'na ağır sözler: O koltukta bir aptal olduğu için üzgünüm Talisca'nın paylaşımına yapılan "Beşiktaş" yorumu, taraftarı heyecanlandırdı Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Rize'de aynı aileden 6'ncı kişi de koronavirüsten hayatını kaybetti! Virüsü taziyede kapmışlar