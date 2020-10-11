'Sniper gazi', 10 metreden toplu iğneyi vuruyor - Son Dakika

KARS'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen operasyonda zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 parmağını kaybeden özel harekat polisi keskin nişancı 3 çocuk babası Furkan Düzenli (36), 7 ameliyat sonrası görevine döndü. Binlerce polis adayına atış eğitimi veren Furkan Düzenli, 2018'de emekli olduktan sonra 'aşkım' dediği silahını bırakmadı. Parmaklarının yarısı olmayan ve 'silah kullanamaz' raporu verilmesine rağmen geliştirdiği atış tekniğiyle 10 metreden toplu iğneyi vuran Düzenli'ye 'sniper gazi' denimeye başlandı.

Polisliğe olan sevgisi ve silahlara olan tutkusu nedeniyle 2004 yılında polis okulunda eğitime başlayan Furkan Düzenli, 2006'da mesleğe başladı. Bir süre sonra özel harekatı seçen Düzenli, keskin nişancılığıyla öne çıktı. Düzenli, terörle mücadele kapsamında sürdürülen onlarca operasyonda görev aldı. 2 bin 400 metreden attığını vuran Düzenli, 2012 yılında Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çemçe kırsalında pusuya düşen askerlere yardım etmek için takviye özel harekat kuvvetlerinin içinde yer aldı. Yaralı askerleri pusuya düştükleri yerden kurtarma çalışmaları devam ederken, üzerinde bulunduğu zırlı araç devrilen Düzenli, kapıya sıkıştırdığı baş parmağı dışındaki, 4 parmağını kaybetti. 4 askerin yaralandığı olay sonrası Kars'a götürülerek ilk tedavisi yapılan Düzenli, yaklaşık 1 yılda parmaklarından 7 kez ameliyat oldu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Düzenli'nin dikilen parmakları tutmadı ve kesilmek zorunda kaldı.