SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika
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SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ

24.02.2022 14:53

Antalya'da sobanın neden olduğu yangında ev tamamen küle döndü.

Antalya'da sobanın neden olduğu yangında ev tamamen küle döndü. Yangın sırasında yan barakada kalan koyunlar, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5920 Sokakta Nevzat Yılmaz'a ait müstakil evde meydana geldi. Sobadan kaynaklanan yangın, kısa sürede büyüyüp tüm eve yayıldı. Evin yandığını görenler, yan barakadaki koyunları dışarı çıkartırken, 112'ye de ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekibi yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Yarım saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev tamamen küle döndü.

SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ
SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ

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Nevzat Yılmaz, Antalya, Yangın, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOBADAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜLE DÖNDÜ - Son Dakika


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