Sobadan Karbonmonoksit Sızıntısı: 66 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.
Yatağan Mahallesi'nde yaşayan Halil Aytin'e (66) ulaşamayan yakınları evine gitti.
Evde Aytin'i hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aytin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Aytin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
