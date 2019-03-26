Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
23 dakika önce
Mardin'in Midyat ilçesinde iki aileden toplam 7 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde iki aileden toplam 7 kişi, sobadan sızan gazdan etkilendi.
Midyat'a bağlı Yolbaşı
ve Ortaçarşı mahallelerinde, 2 ayrı aileden toplamda 7 kişi soba zehirlenmesi vakası ile Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye kaldırılan G.C., Y.C., F.C., K.C., H.A., S.D., Ö.A.D. tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:40 Kaynak: İHA
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