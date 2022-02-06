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SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

06.02.2022 12:04

Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten Ayşe Bekar (83) yaşamını yitirirken, eşi Osman Bekar (84) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çiftten Ayşe Bekar (83) yaşamını yitirirken, eşi Osman Bekar (84) yoğun bakımda tedaviye alındı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 162'nci sokakta bulunan evde sabah namazını kılmak için kalkan kızları, babası Osman ve annesi Ayşe Bekar'ı yataklarında hareketsiz halde gördü. Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Bekar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Osman Bekar ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre çiftin, sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Ayşe Bekar'ın cenazesinin, Karamanlı ilçesi Kılavuzlar Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi.

SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA
SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

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Osman Bekar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA - Son Dakika
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