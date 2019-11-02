Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Yenicami Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alişan Bolat(72) gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yan odada uyuyan eşi sabah kalktığında odada yatan eşini uyandıramayınca komşularına haber verdi. Eve gelen komşuları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - SAMSUN