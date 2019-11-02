Son Dakika Haberleri: Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

6 saat önce

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.

Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.


Olay, Yenicami Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alişan Bolat(72) gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yan odada uyuyan eşi sabah kalktığında odada yatan eşini uyandıramayınca komşularına haber verdi. Eve gelen komşuları 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - SAMSUN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:45 Kaynak: İHA
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