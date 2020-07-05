Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü - Son Dakika

Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin Trabzonsporlu futbolcu Manuel da Costa'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Cüneyt Çakır, Feghouli'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

Galatasaraylı futbolcu Sofiane Feghouli'nin Trabzonsporlu futbolcu Manuel da Costa'ya yaptığı hareketi VAR'dan izleyen hakem Cüneyt Çakır, Feghouli'ye direkt kırmızı kart çıkardı.

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Süper Lig'in 30. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli kırmızı kart gördü. Maçın 30. dakikasında bordo-mavililerin yarı sahasındaki bir pozisyonda Manuel da Costa ile Feghouli yerde kaldı. Maçın hakemi da Costa'ya müdahalesinden dolayı Feghouli'ye önce sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan uyarı alan Çakır, pozisyonu tekrar izledi ve Feghouli'nin da Costa'ya hareketine direkt kırmızı kart çıkardı.


30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 34 resmi müsabakada görev aldı ve 7 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Sofiane Feghouli, Cüneyt Çakır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 21:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sofiane Feghouli, kırmızı kart gördü - Son Dakika Spor
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