Son dakika haberi... Sahasında farklı kazanan Galatasaray, zirve takibini sürdürdü - Son Dakika

Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran ev sahibi takım, 17. dakikada Sofiane Feghouli'nin kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarının uzatma dakikalarında Ryan Donk'un attığı golle devre arasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yukatel Denizlispor, 48. dakikada Veton Tusha'nın golüyle fark 2'ye indirirken, Galatasaray'ın maçı koparması uzun sürmedi. Mücadelenin 60. dakikasında Muhammed Özkal'ın kendi kalesine attığı golle 4-1 üstünlük kuran Galatasaray, 64. dakikada da Younes Belhanda'nın golüyle farkı 4'e çıkardı. Kalan bölümde rakibine gol şansı vermeyen sarı-kırmızı ekip, 90+2. dakikada Jesse Sekidika'nın attığı golle sahadan 6-1'lik farklı bir skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 19. maçında 11. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 36'ya çıkardı ve üçüncülüğe yükseldi. Ligde 19. haftadaki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, zirve takibini devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş ve averajla ikinci Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.

Son sıradaki Yukatel Denizlispor ise 11. kez mağlup oldu ve 14 puanda kaldı.

İç sahada son 7 maçta yenilmedi

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 7 lig karşılaşmasında mağlup olmadı.

Bu sezon evindeki tek yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu süreçte MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Göztepe, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u mağlup ederken, Hes Kablo Kayserispor ve Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahadaki son 2 maçta 12 gol

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 2 maçta 12 gol attı.

Ligin 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 20. haftadaki rakibi Yukatel Denizlispor'u da 6 golle geçti.

Bu 2 müsabakada rakip fileleri 12 kez havalandıran Galatasaraylı futbolcular, kalelerinde sadece 1 gol gördü.

Söz konusu müsabakalarda toplamda 4 gol atan Younes Belhanda, takımı adına yıldızlaşan isim oldu.

Emre Akbaba ve Ryan Donk, bu sezon ilk kez gol attı

Sarı-kırmızılı futbolcular Emre Akbaba ve Ryan Donk, Süper Lig'de bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da son golünü geçen sezonun ikinci yarısında 17 Temmuz 2020'deki Göztepe müsabakasında kaydeden Emre, 6 ay sonra bir lig müsabakasında gol kaydetti.

Son golünü geçen sezon mart ayında Gençlerbirliği'ne karşı kaydeden Donk da yaklaşık 10 ay sonra rakip fileleri havalandırdı.

Feghouli golle döndü

Sakatlığını atlatan ve 4 maç sonra forma giyen Sofiane Feghouli, iyi bir dönüş yaptı.

Ligin 15. haftasındaki Trabzonspor müsabakasında sakatlanan Feghouli, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında yer alamadı. Sakatlığının geçmesinin ardından Beşiktaş derbisinde kadroya giren ancak süre alamayan Feghouli, Yukatel Denizlispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Cezayirli oyuncu, sakatlıktan sonra çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı. Tecrübeli hücum oyuncusu, ligde bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Galatasaray'da en golcü ikinci oyuncu Belhanda

Younes Belhanda, takımdaki en golcü ikinci oyuncu oldu.

Müsabakanın 64. dakikasında ağları havalandıran Faslı futbolcu, bu sezonki gol sayısını 6'ya çıkardı. Karşılaşma öncesinde sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Radamel Falcao ile aynı sayıda golü bulunan Belhanda, Kolombiyalı futbolcuyu geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı ekibin en skorer unvanını 9 golle Mbaye Diagne elinde bulunduruyor.

Sekidika, siftah yaptı

Galatasaraylı oyuncu Jesse Sekidika, sarı-kırmızılı takımdaki kariyerinde ilk golünü attı.

Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Nijeryalı oyuncu, 11. Süper Lig maçına çıktı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez bir maçta skoru değiştirmeyi başardı.

Sekidika, Türkiye Kupası'ndaki 4 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki 500. gol Sekidika'dan

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda resmi maçlardaki 500. golü Jesse Sekidika'dan geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Yukatel Denizlispor karşısındaki 6. golünü atan Sekidika, Türk Telekom Stadı'ndaki 500. golü de atan Galatasaraylı futbolcu olmayı başardı.

Tusha, ilk maçında golle tanıştı

Yukatel Denizlispor'un genç oyuncusu Veton Tusha, A takımla çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı.

Sezon başında altyapıya transfer edilen ve 5 gün önce sözleşme imzalanan Kosovalı 18 yaşındaki oyuncunun lisansı bugün çıkarıldı. Galatasaray maçıyla Denizlispor'da ilk kez forma giyen Tusha, 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Genç oyuncu, müsabakanın 48. dakikasında ağları havalandırdı.

Muhammet Özkal'ın büyük üzüntüsü

Müsabakada kendi kalesine gol atan Denizlisporlu savunma oyuncusu Muhammet Özkal, büyük üzüntü yaşadı.

Maçın 60. dakikasında Marcelo Saracchi'nin vuruşunda kaleci Costel Pantilimon'dan dönen top, Muhammet'e çarparak ağlara gitti. 21 yaşındaki stoper, golün ardından kale arkasındaki reklam panosuna dayanarak bir süre üzüntüsünü gösterdi.