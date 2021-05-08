TEKİRDAĞ KIRAATHANEYE ÇEVİRDİKLERİ SOĞAN DEPOSUNDA KUMARA 21 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde soğan deposunu kıraathaneye çevirerek kumar oynayan 7 kişiye 21 bin lira para cezası uygulandı.

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir soğan deposunda kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Soğan deposuna giden polis ekipleri, deponun arka kısmının kıraathaneye çevrildiğini ve kumar oynandığını belirledi. Kumar oynayan 7 kişiye 21 bin lira para cezası uygulandı. İçeride bulunanların incelenmesinde İ.Ö.?nün aranma kaydığı bulunduğunu belirlenerek gözaltına alındı.