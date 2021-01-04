Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan Katarlı turistler kurtarıldı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İzmit'ten Uzungöl 'e gitmek isteyen Katarlı 3 turist, Soğanlı Dağları'ndaki 2 bin 400 rakımlı Dumlu köyü civarında, kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti